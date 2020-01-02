YURTHABER
  4. Ayvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi

Ayvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi

AMASYA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde gerçekleştirilen içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.Amasya İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalıpınar köyünde kanalizasyon ve içmesuyu hattı tamamen değişerek köyün alt yapısı uzun yıllar hizmet edecek şekilde dayanıklı hale getirildi.Köyün ekonomik ömrünü dolduran içmesuyu şebekesi tamamen değiştirilerek yaklaşık 4 bin 300 metre çeşitli tip ve ebatlarda boru kullanılmak suretiyle içmesuyu sorunu giderilmiş oldu.

Ayvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde gerçekleştirilen içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.
Amasya İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalıpınar köyünde kanalizasyon ve içmesuyu hattı tamamen değişerek köyün alt yapısı uzun yıllar hizmet edecek şekilde dayanıklı hale getirildi.
Köyün ekonomik ömrünü dolduran içmesuyu şebekesi tamamen değiştirilerek yaklaşık 4 bin 300 metre çeşitli tip ve ebatlarda boru kullanılmak suretiyle içmesuyu sorunu giderilmiş oldu. Ayrıca 50 metreküp içmesuyu deposu yapılarak evlere daha sağlıklı içmesuyu ulaştırıldı. Alt yapı çalışmalarının diğer bir kolu olan kanalizasyon hattı ile ilgili olarak da yaklaşık 5 bin 500 metre olan ana hattın tamamen değiştirilmek suretiyle çeşitli fosseptik, baca, kapak ve çatal kullanılarak köy daha sağlıklı kanalizasyon alt yapısına kavuşmuş oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Köylerimizin de şehirlerdeki gibi alt yapısının sağlam temellere dayandırılması için projelerimizi titizlik içerisinde sürdürmekteyiz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın tamamlanan bu alt yapı çalışmaları ile hem sağlıklı içmesuyu hem de kokusuz ve hijyenik kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Jandarmadan en “huzurlu” yılbaşı ziyaretiJandarmadan en “huzurlu” yılbaşı ziyareti
2019 yılında 9 bin 828 hastaya evde sağlık hizmeti verildi2019 yılında 9 bin 828 hastaya evde sağlık hizmeti verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Amasya Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:53

Amasya Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Hilal Altekin Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Gülşah Eczanesi
Merzifon
Esra Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden müzik şöleni

Öğrencilerden müzik şöleni

Robotik cerrahi ile hem başarı artıracak hem de hastalar şifa bulacak

Robotik cerrahi ile hem başarı artıracak hem de hastalar şifa bulacak

“Yeşil Kent Meydanı”nın temeli atıldı

“Yeşil Kent Meydanı”nın temeli atıldı

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

Tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.