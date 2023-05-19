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AZ Alkmaar-West Ham maçında futbol tarihinin kara gecesi! Oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribüne saldırı gerçekleşti

19.05.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi’nde finale yükselen takımlar belli oldu. Premier Lig ekibi West Ham United, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında ADAS Stadyumu’nda AZ Alkmaar’ın konuğu oldu. İngiliz temsilcisi 90+4’üncü dakikada Pablo Fornals’ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu golün ardından gözü dönmüş AZ Alkmaar taraftarları rakip takım tribününe saldırdı. Tanınmamak için siyah maske takan holiganların insanlık dışı muamelesi dünya gündemine oturdu.

AZ Alkmaar-West Ham maçında futbol tarihinin kara gecesi! Oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribüne saldırı gerçekleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile David Moyes'in yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, Pablo Fornals'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı ve ilk maçını 2-1 kazandığı turun galibi olup finale adını yazdırmayı başardı.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI

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Kimliklerini gizlemek için siyah kıyafetler giyen holiganlar, son düdüğünün ardından deplasman tribününe saldırıda bulundu. Kavga hızla büyüdü ve güvenlik güçleri de bu yaşananları engelleyemedi.

FUTBOLCULAR DAYANAMADI! TRİBÜNE KOŞTU

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West Ham tribününe yapılan bu saldırıya göz yumamayan West Ham futbolcuları, yakınlarının da bulunduğu tribüne doğru koşarak kavganın içine daldı. Ailelerini korumak isteyen futbolcuların da dahil olduğu kavga dünya gündemine oturdu. West Ham futbolcuları Michail Antonio, Flynn Downes, Lucas Paqueta ve Said Benrahma'nın ailelerini korumak için dahil olduğu kavga nedeniyle AZ Alkmaar'ın tarihi bir ceza alması bekleniyor.

“UMARIM UEFA ÜZERİNE GİDER”

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Maçtan sonra, West Ham teknik direktörü David Moyes şunları söyledi:

“Ne olduğunu ve neden olduğunu açıklayamam. Oyuncular aile bölümünde yer aldığı için dahil oldular… Bu muhtemelen tepkinin nedeniydi. Bu geceyi olumsuz etkilemesini istemem çünkü West Ham taraftarları sorun aramıyordu. Umarım UEFA bunun üzerine gider. Ailem oradaydı ve o bölümde arkadaşlarım vardı. Uzaklaşmaya çalışacaklarını umuyordum… Çünkü çok mutlu olduğum için fark etmedim. Güvenlik beni içeri almaya çalıştı, ancak oyuncularımın dahil olmadığından emin olmam gerekiyordu.”


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