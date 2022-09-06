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Az miktarda avlanan palamudun tane fiyatı 80 liraya kadar yükseldi

06.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Az miktarda avlanan palamudun tane fiyatı 80 liraya kadar yükseldi

SİNOP (AA) - Karadeniz'de balıkçıların yeni sezonda umut bağladıkları palamut, az avlanması nedeniyle tezgahlarda tanesi 80 liradan satışa sunuluyor.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar az miktarda palamutla kıyıya döndü.

Tezgahlarda yerini alan palamut şimdilik balıkçıların da müşterilerin de yüzünü güldürmüyor.

Tanesi 80 liradan satışa sunulan palamutlar, av sezonunun başlamasının ardından taze balık yemek isteyen vatandaşlardan talep görüyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avcılığının henüz beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Ağlara takılan palamutların önümüzdeki günler için kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Tuncer, "Şu an genel itibarıyla palamut avcılığı bizim adımıza sönük geçiyor. Ancak palamut avı gelecek günlerde mutlaka artacaktır. O nedenle umudumuz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bol bol palamut avlarız." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise az avlanan palamudun fiyatının yüksek seyretmesinin normal olduğunu belirterek, "Avı bol olduğunda fiyatların düşmesini bekliyoruz." dedi.

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