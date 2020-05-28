Azerbaycan Cumhuriyeti 102. yılını kutluyor

KOCAELİ (AA) - Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Türkiye ve Azerbaycan, tarihin her döneminde kardeşlik ve dostluk ilişkilerini sürdürmüştür. Bu kardeşlik ve dostluk dünyada eşi benzeri olmayan bir örnektir." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümünün, Türkiye'de de coşkuyla ve sevinçle kutlandığını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından zor şartlar altında ilan edildiğini anımsatan Dündar, Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümetinin, faaliyetini bir süre Gence şehrinden yürüttüğünü belirtti.

Resulzade'nin, cumhuriyeti ilan ederken, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." şeklindeki veciz sözü söylediğini aktaran Dündar, bütün zorluklara rağmen Azerbaycan bayrağının bir daha inmemek üzere tarihteki seyrini devam ettirdiğini ve ilelebet dalgalanacağını vurguladı.