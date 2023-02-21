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Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı

21.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Azerbaycan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası uluslararası yardımların sevkiyatı sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı'nın 5'inci yardım uçağı, havalimanına iniş yaptı.

Arasında çadırların da bulunduğu yardım malzemeleri, kargo uçağından indirilerek depremden etkilenen illere gönderildi.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına da destek veren "kardeş ülke" Azerbaycan, şu ana kadar 391 tır, 14 uçak ve 25 vagon olmak üzere toplam 3 bin 661 ton insani yardım malzemesi gönderdi.


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deprem Adana Azerbaycan

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