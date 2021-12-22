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Azerbaycanlı sanatçı Heziyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yeni bestesiyle anlatacak

22.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycanlı sanatçı Heziyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yeni bestesiyle anlatacak

MANİSA (AA) - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Natıg Heziyev, Türkiye'nin, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasına verdiği desteği unutmadıklarını, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yeni bestesiyle anlatacağını söyledi.

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneğince düzenlenen şenlik kapsamında kente gelen Heziyev, AA muhabirine, Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki kardeşliğin tarihten geldiğini, her iki ülkenin zor günlerinde birbirine destek olduğunu belirtti.

Azerbaycan'daki Türkiye sevgisinin Karabağ Savaşı sürecinde daha da arttığına dikkati çeken Heziyev, "Türkiye'nin, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasına verdiği destek, ülkemizdeki sanatçıların eserlerine yansıdı. Bu sevgiyi sanatta da çok rahat görmek mümkün. Türkiye'nin desteği bu kardeşliği çok etkiledi. Sanatçıların eserlerine bu destek yansıdı, bu konuda şiirler yazanlar, şarkılar besteleyenler var. Damarında Türk kanı taşıyan herkes, bu kardeşlik için bir şey yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini anlatan çalışmasını yakın zamanda sevenleriyle buluşturacağını dile getiren Heziyev, eserin söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu vurguladı. Heziyev, "Türkiye'nin Karabağ Savaşı'na verdiği büyük desteğinin ardından o aşk ve sevgiyle bu şarkıyı yazdım. Yakın zamanda çıkacak, inşallah sizler de dinleyeceksiniz. Sözleri de bu dostluğa ve kardeşliğe aittir." dedi.

Heziyev, şarkıda "Bir damarda coşan kan, bir bedende iki can, iki devlet bir vatan Türkiye-Azerbaycan. Aynı dilde konuşan, aynı kültürü paylaşan, yanarken bir ağıtlaşan Türkiye Azerbaycan." sözlerinin yer aldığını söyledi.

Birlik beraberlik mesajları veren Heziyev, "Bizim birliğimiz ne kadar güçlü olursa kimse bize dokunamaz." ifadesini kullandı.

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