YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

20.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde Nazilli Çapahasan ve Sümer Mahallelerinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çok yönlü araştırma yapıp günlerce kamera görüntüsü izleyen nazilli polisi yedi ikamette meydana gelen hırsızlık olayını tek kişinin işlediğini tespit etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde Nazilli Çapahasan ve Sümer Mahallelerinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çok yönlü araştırma yapıp günlerce kamera görüntüsü izleyen nazilli polisi yedi ikamette meydana gelen hırsızlık olayını tek kişinin işlediğini tespit etti. Dün gece saatlerinde düğmeye basan ekipler şüpheli C.Ç.’y i Çapahasan Mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Özellikle iki mahallede hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması nedeniyle mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor

Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor

Başkan Kaplan, Koçarlı’yı uluslararası atıcılıkta ön plana çıkaracak

Başkan Kaplan, Koçarlı’yı uluslararası atıcılıkta ön plana çıkaracak

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

Mobil ikram aracı bu kez belediye işçilerinin içini ısıttı

Mobil ikram aracı bu kez belediye işçilerinin içini ısıttı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Tarihi Barbaros Bulvarı’na yeşil dokunuş

Tarihi Barbaros Bulvarı’na yeşil dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.