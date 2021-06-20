Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puanla 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon öncesinde kadro ve transfer çalışmalarının yanı sıra, takıma maddi destek sağlanması için sponsorluk anlaşmaları devam ediyor.

Son olarak Antalyaspor, Fraport TAV Havalimanı ile isim sponsorluğunu 1+1 yıllık uzattı. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Aziz Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yeni sezon öncesi hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YENİ SPONSORLUKLARI DUYURACAĞIZ"

Başkan Aziz Çetin, zorlu pandemi döneminde kulübe sponsor olarak destek olan herkese teşekkür etti. Başkan Çetin, "Kısa zamanda yeni sponsorluklar imzalayarak kulübe maddi destek sağlayacağız. Bunları da en kısa zamanda duyuracağız" dedi.

"TRANSFERDE ŞEHİR AVANTAJINI KULLANACAĞIZ"

Genç futbolculara yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip ekiplerinden biri olduklarını belirten Çetin, "Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip takımlarından biri olmanın yanı sıra en iyi tesislerine sahibiz. Şehir olarak insanların ve profesyonel futbolcuların yaşamak istediği bir şehirdeyiz. Bunun avantajını transfer döneminde kullanacağız" şeklinde konuştu.