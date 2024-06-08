Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözleri sonrası çok sinirlendi! ''Yaşınız ilerledikten sonra hiç tutmuyor''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç tarihi canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un sözleri sonrası Aziz Yıldırım bir hayli sinirlendi.

"YAŞINIZ İLERLEDİKTEN SONRA HİÇ TUTMUYOR"

Aziz Yıldırım: "Ben karşımdaki insanın bir dediğinin bir dediğini tutmasını isterim."

Ali Koç: "Ben öyleyim. Benim söylediklerim tutuyor."

Aziz Yıldırım: "Sizinki hiç tutmuyor. Hele ki yaşınız ilerledikten sonra hiç tutmuyor."

SİZCE KİM HAKLI? ALİ KOÇ? AZİZ YILDIRIM?

"SEN STADYUMA GİT AYNISI OLACAK"

Aziz Yıldırım: "Ben uzak durdum. Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğinde, 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Nedeni şu, biz yönetimiz biz karar vereceğiz yapacağız. Ali Şen Bey tezcanlı, hemen fikir söylüyor. Rahatsız olduk. Sizin rahatlık duymanız lazım gelmedik diye. Benden rahatsız olma diye gelmedim ben, bu kadar basit."

Ali Koç: "Hiç inandırıcı bulmuyorum."

Aziz Yıldırım: "Ben geleyim rahat mısın değilim gör olayları."

Ali Koç: "Niye olay olması gerekiyor."

Aziz Yıldırım: "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak."





