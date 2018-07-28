Aziz Yıldırım: Ali Koç yalan söylüyor! Pazartesi'yi bekleyin...

Fenerbahçe'de Ali Koç- Aziz Yıldırım kavgası giderek büyüyor.

Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasına tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın "Hiç batık şirket sermaye artırabilir mi? Yalan söylüyor" dediği öğrenildi.

Yıldırım'ın yakın çevresine de "Pazartesi gününü bekleyin. Bakın neler olacak" dediği ifade edildi.

KOÇ'TAN HAMLE!

Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FB TV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi.

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