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Aziz Yıldırım: Ali Koç yalan söylüyor! Pazartesi'yi bekleyin...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de yaptığı açıklamalar sonrası Aziz Yıldırım'dan karşı hamle kaldı. Fenerbahçe'nin ciddi bir borç yükünün olduğunu söyleyen Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ın, 'Pazartesi gününü bekleyin' dediği ifade edildi.

Aziz Yıldırım: Ali Koç yalan söylüyor! Pazartesi'yi bekleyin...

Fenerbahçe'de Ali Koç- Aziz Yıldırım kavgası giderek büyüyor.

Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasına tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın "Hiç batık şirket sermaye artırabilir mi? Yalan söylüyor" dediği öğrenildi.

Yıldırım'ın yakın çevresine de "Pazartesi gününü bekleyin. Bakın neler olacak" dediği ifade edildi.

KOÇ'TAN HAMLE!

Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FB TV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi.

(Takvim)

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Fenerbahçe aziz yıldırım ali koç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yiyin birbirinizi Galatasaray'ımıza laf ederken her şey normaldi öyle değilmi...
AZİZ BAŞKAN YALAN KONUŞMAZ HATA YAPABİLİR AMA YALANI YOKTUR DOBRADIR İNANIYORUM ALİ BAKANIMIZIN DOLDURUŞA GELDİĞİNİ AYNI ALİ AYDINLAR ÖRNEĞİ MİSALİ.
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