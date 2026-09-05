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Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..."

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu dev derbinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım hakem yönetimine adeta ateş püskürdü. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i ve VAR sistemini sert dille eleştiren Yıldırım, "İnce ince doğruyorlar, bu şekilde futbol oynanmaz" dedi.

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..."
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım sert açıklamalarda bulundu. Takımın oyununu eleştirmekle birlikte hakem kararlarının maça damga vurduğunu belirten Yıldırım, hem sahaya hem de VAR odasına tepki gösterdi.

"DAYAK YİYEN HAKEME HAKEMLİK YAPTIRIRSANIZ..."

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..." 1

Karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'in performansını hedef alan Aziz Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE LİGİ ERTELESİNLER"

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..." 2

Aziz Yıldırım, "Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler." dedi.

"KEREM'E RESMEN ÇELME TAKTI"

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..." 3

Verilmeyen kararlara ve VAR müdahalelerine değinen Yıldırım, "20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor." açıklamasında bulundu.

"BEN CEZADAN KORKMAM"

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..." 4

Türk futbolunun genel gidişatı hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp!"

"PENALTILARIMIZ VERİLMEDİ"

Aziz Yıldırım Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız..." 5

Verilmeyen penaltılar hakkında konuşan Yıldırım,

"Gençlerbirliği maçı penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare diyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan."

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Fenerbahçe Fenerbahçe
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Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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