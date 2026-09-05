Oğuzhan Koç'tan Kerem Aktürkoğlu'na sert tepki! "Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu istemiyoruz"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun hakem kararlarına yönelik açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli futbolcuya tepki gösterdi.

"SİZİN İÇ MESELENİZ OLAMAZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun "Kötü oynadık, bu bizim iç meselemiz" sözlerine değinen Koç, "Sizin kötü oynamaya da 'kötü oynamak bizim iç meselemiz' demeye de zerre hakkınız yok. Sizin daha ligin başında bir iç meseleniz olamaz sevgili kardeşim!" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA BİZİM MESELEMİZ"

Fenerbahçe taraftarlarının takıma verdiği desteğe vurgu yapan Oğuzhan Koç, "Asıl mesele biz, sizi ne olursa olsun destekleyen Fenerlilerin meselesi" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

"SENDEN TEK BEKLENTİMİZ AYAKTA KALMAN"

Koç, Kerem Aktürkoğlu'nun saha içerisindeki performansını da eleştirerek, milli futbolcudan mücadele gücünü artırmasını beklediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, "Senden herhangi bir ikili mücadelede sadece ayakta kalmanı bekliyoruz. Senden tek beklentimiz, yanına başka bir futbolcu gelip dokunduğunda yere düşmemen, yıkılmaman" dedi.

"HAKEM DİYE AĞLAYAN FUTBOLCU İSTEMİYORUZ"

Oğuzhan Koç, Kerem Aktürkoğlu'nun hakem kararlarına ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.

Koç paylaşımında, "Allah aşkına saçma sapan açıklamaları bırakıp bir taneniz 'utanıyoruz' deyin. En azından aynı duygudayız deriz, yine sizi sever sahip çıkarız. 'Hakem' diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.