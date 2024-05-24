Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili konuştu. Gündem olan konuşmada Aziz Yıldırım, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk…" dedi.

"BİR ŞEY OLDU MU ATATÜRK!"

"Bakın bu Türkiye’de en büyük hastalık Ulu Önder’i kullanmak." diyen Aziz yıldırım sözlerinin devamında, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk… Herkes yıllarca olmuş, ölmüş mezarda ondan bir şeyler yararlanmak onunla kendisini kurtarmak istiyor. Yaptığı suçlardan dolayı veya yapacaklarından…" ifadelerine yer verdi.

"ATATÜRK TİŞÖRTÜ GİYECEĞİZ DİYE TUTTURUYORSUNUZ"

Yıldırım'ın açıklamasının devamı şu şekilde;

Ya Riyad’a gittiler Atatürk ile ne ilgisi var Riyad’daki kupanın Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye ligi şampiyonu maç yapacak. Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya! Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz o olacak bu olacak. Bunları yapacaksanız daha önceden organize etsenize konuşun bunları yazılı olarak verin. Gidiyorsun, bak gidiyorsun U19’u da götürüyorsun ve bu sözleri kendi ifadeleri ile diyor ki; ben diyor Bakan’a işte Federasyon Başkanı’na söyledim. Biz bunları olmazsa bazı istekleri var bunlar olmazsa biz U19 ile çıkarız. Hevesiyle onları da götürüyorlar rezilliğe bak! Ne alakası var ya! Gittin anlaştın, tamam! Gitmeyecektin o zaman o başka bir hikaye. Diyelim gittin artık karar verdin gitmeye para alacaksınız her şey de para değil ama bunlar için her şey de para…







