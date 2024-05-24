SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali Riyad'da yaşanan kriz nedeniyle ertelenmiş bu konu tüm dünyada gündem olmuştu. Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan yaşanan krizle ilgili çok konuşulacak bir çıkış geldi. Yıldırım, "Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya!" ifadelerini kullandı. İşte Yıldırım'ın açıklamaları...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili konuştu. Gündem olan konuşmada Aziz Yıldırım, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk…" dedi.

AA-20240522-34648571-34648566-AZIZ_YILDIRIMDAN_BESIKTASA_JOSE_MOURINHO_TEPKISI

"BİR ŞEY OLDU MU ATATÜRK!"

"Bakın bu Türkiye’de en büyük hastalık Ulu Önder’i kullanmak." diyen Aziz yıldırım sözlerinin devamında, "Herkes de bu hastalık var. Bir şey oldu mu Atatürk, bir söylem olduğunda Mustafa Kemal Atatürk… Herkes yıllarca olmuş, ölmüş mezarda ondan bir şeyler yararlanmak onunla kendisini kurtarmak istiyor. Yaptığı suçlardan dolayı veya yapacaklarından…" ifadelerine yer verdi.

AA-20240522-34648571-34648567-AZIZ_YILDIRIMDAN_BESIKTASA_JOSE_MOURINHO_TEPKISI

"ATATÜRK TİŞÖRTÜ GİYECEĞİZ DİYE TUTTURUYORSUNUZ"

Yıldırım'ın açıklamasının devamı şu şekilde;

Ya Riyad’a gittiler Atatürk ile ne ilgisi var Riyad’daki kupanın Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye ligi şampiyonu maç yapacak. Atatürk ile ne ilgisi var kardeşim ya! Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz o olacak bu olacak. Bunları yapacaksanız daha önceden organize etsenize konuşun bunları yazılı olarak verin. Gidiyorsun, bak gidiyorsun U19’u da götürüyorsun ve bu sözleri kendi ifadeleri ile diyor ki; ben diyor Bakan’a işte Federasyon Başkanı’na söyledim. Biz bunları olmazsa bazı istekleri var bunlar olmazsa biz U19 ile çıkarız. Hevesiyle onları da götürüyorlar rezilliğe bak! Ne alakası var ya! Gittin anlaştın, tamam! Gitmeyecektin o zaman o başka bir hikaye. Diyelim gittin artık karar verdin gitmeye para alacaksınız her şey de para değil ama bunlar için her şey de para…

AA-20240522-34648571-34648568-AZIZ_YILDIRIMDAN_BESIKTASA_JOSE_MOURINHO_TEPKISI

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimler için karar verildiOlaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimler için karar verildi
'320 milyon TL' detayı! Ünal Aysal'dan Mynet'e özel açıklamalar'320 milyon TL' detayı! Ünal Aysal'dan Mynet'e özel açıklamalar
Beşiktaş kazandı, Topraktepe tarihe geçti!Beşiktaş kazandı, Topraktepe tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe süper kupa
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

'320 milyon TL' detayı! Ünal Aysal'dan Mynet'e özel açıklamalar

'320 milyon TL' detayı! Ünal Aysal'dan Mynet'e özel açıklamalar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.