Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için 75 bin kişilik yeni stadyum açıklaması! 'Tek şartla...'

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aziz Yıldırım, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren stat projesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'da kendilerine yeni bir statta oynama teklifinin yapıldığını belirten Yıldırım, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ve şartların uygun olması halinde konuyu kongreye taşıyacaklarını ifade etti.

FENERBAHÇE'YE YENİ STAT TEKLİFİ!

Aziz Yıldırım, Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçına ev sahipliği yapabilmesi için 75 bin kişilik büyük bir stat inşa edilmesi planlandığını söyledi. Daha önceki yönetimlerin de devlet yetkilileriyle bu konuda temaslarda bulunduğunu belirten Yıldırım, yönetim değişikliğinin ardından sürecin kendi yönetimlerine kaldığını dile getirdi.

Yıldırım, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede yeni stadın Fenerbahçe'ye tahsis edilmesinin ve sarı-lacivertli kulübün mevcut stadı Şükrü Saracoğlu'ndan ayrılarak yeni tesise taşınmasının gündeme geldiğini açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİNE AYKIRI HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEM"

Mevcut stadın bulunduğu yerde büyütülmesi için de proje hazırlandığını belirten Aziz Yıldırım, ilgili bakanlıklara dosyaların sunulduğunu ve sürecin hızlandırılması amacıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Yıldırım, yeni stat teklifine yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe'nin menfaatine uymayan, kulübün çıkarlarını zedeleyen hiçbir şeye balıklama atlamam, evet demem. Ancak ortada gerçekten kulübün menfaatine bir durum varsa, bunu kağıt üstünde önümüze getirirsiniz. Projenin nasıl işleyeceğini ve şartları ortaya koyarsınız. Bizim de kulüp olarak taleplerimiz olur, onları da metne ekleriz."

SON KARARI KONGRE VERECEK

Yeni stat projesine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü ve kapsamlı bir fizibilite çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Şartların Fenerbahçe'nin çıkarlarına uygun olması durumunda konuyu yetkili kurullara ve kongreye götüreceğini söyleyen Yıldırım, son kararın üyeler tarafından verileceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, "Eğer siz o şartları kabul ederseniz, ben bu konuyu derhal yetkili kurullara ve kongreye götürürüm. Kongre ne karar verirse odur; ister onaylar ister reddeder, orasını ben bilemem" dedi.

Yıldırım, kulübün menfaatlerinin gözetilmemesi halinde kongreyi toplamayacağını da belirterek, "Eğer bu şartlar sağlanmazsa zaten kongreyi falan toplamam" ifadelerini kullandı.