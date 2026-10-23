Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi karar! Takıma duyurulacak

Trendyol Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, sarı-lacivertli ekip için kritik bir dönüm noktası olacak. Dev karşılaşmadan alınacak sonuç, takımın geleceğine ilişkin kararları doğrudan etkileyebilir. Yönetim ise zorlu mücadele öncesinde teknik heyet ve futbolculara desteğini göstermeye hazırlanıyor.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİMDEN MORAL DESTEĞİ

Fenerbahçe’de son dönemde eleştirilerin odağında yer alan teknik heyet ve futbolculara yönetimden destek geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, derbi öncesinde takımın yanında duracağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli idarecilerin tesisleri ziyaret ederek oyuncularla bir araya gelmesi ve takıma moral vermesi bekleniyor. Yönetimin bu hamleyle futbolculara güven aşılamayı ve kritik mücadele öncesinde takım içindeki birlikteliği güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

DERBİ GALİBİYETİNE ÖZEL PRİM

Trendyol Süper Lig’de üst üste üç galibiyet alan sarı-lacivertliler, derbiden de zaferle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Yönetimin, bu galibiyetin takımın moralini daha da yükselteceğini düşündüğü kaydedildi. Galatasaray karşılaşmasını sıradan bir lig maçından çok daha önemli gören yöneticilerin, derbinin anlamını ve takım açısından taşıdığı ağırlığı futbolculara bir kez daha anlatacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de derbiden çıkacak sonucun takımın geleceği açısından belirleyici olabileceği değerlendirilirken, galibiyetin yeni bir başlangıç için fırsat yaratması, olumsuz bir sonucun ise önemli kararları beraberinde getirmesi bekleniyor.