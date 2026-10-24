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Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal kararı! "Ben gidene kadar göndermeyeceğim"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili net konuştu. Yıldırım, tecrübeli teknik adamın kendisi görevden ayrılana kadar takımın başında kalacağını belirterek, "Kendisi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim" dedi.

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal kararı! "Ben gidene kadar göndermeyeceğim"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılımından dolayı önemli bir gelir elde ettiğini hatırlatan Yıldırım, taraftarlara ve camiaya sabır çağrısında bulundu.

"İSMAİL KARTAL'I BEN GÖNDERMEYECEĞİM"

Aziz Yıldırım dan İsmail Kartal kararı! "Ben gidene kadar göndermeyeceğim" 1

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, deneyimli çalıştırıcıya destek verdi. Yıldırım, Kartal'ın kendi isteğiyle ayrılmadığı sürece görevine devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Slavia Prag maçında bağırdılar: 'İsmail Kartal istifa.' İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?"

"MAYIS AYINA KADAR SABREDİN"

Aziz Yıldırım dan İsmail Kartal kararı! "Ben gidene kadar göndermeyeceğim" 2

İsmail Kartal'ın göreve geliş sürecine de değinen Aziz Yıldırım, teknik direktör tercihine yönelik geçmişte yapılan eleştirileri hatırlattı. Yıldırım, sezon sonuna kadar sabır gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz. Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!"

"ASTON VİLLA'DAN 6 TANE YEDİK, YEMEMEMİZ GEREKİYORDU"

Aziz Yıldırım dan İsmail Kartal kararı! "Ben gidene kadar göndermeyeceğim" 3

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, Slavia Prag karşısında alınan beraberliği ve Aston Villa maçındaki farklı yenilgiyi hatırlattı. Şampiyonlar Ligi'ne katılımın kulübe önemli bir gelir sağladığını belirten Yıldırım, camiadaki memnuniyetsizliğe tepki gösterdi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."

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İsmail Kartal Aziz Yıldırım Aykut Kocaman fenerbahçe Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu
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