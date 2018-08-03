SPOR

Aziz Yıldırım'dan 'istifa' açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe üyeliğinden istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ailesiyle işlerine odaklandığını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un kulübün mali durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ardından sinirlendiği ve yakınlarına kulüp üyeliğinden istifa edeceğini söylediği iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım'dan 'istifa' açıklaması!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün bazı yayın organlarında çıkan "Aziz Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar" başlığıyla verilen haberin gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım’a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim. Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla."

Söz konusu haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün mali durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ardından Aziz Yıldırım'ın, bu açıklamalara sinirlendiği ve yakınlarına kulüp üyeliğinden istifa edeceğini söylediği öne sürülüyordu. (Habertürk)

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Fenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladıFenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Fenerbahçe ali koç

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

PSG'nin Domagoj Vida için devrede olduğu iddia edildi

PSG'nin Domagoj Vida için devrede olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'dan 'istifa' açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan 'istifa' açıklaması!

Fenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile resmi sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Benfica maçları kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Benfica maçları kadrosu belli oldu

Ali Koç, Anadolu GFB Grubu'nun kombinelerini iptal etti

Ali Koç, Anadolu GFB Grubu'nun kombinelerini iptal etti

İstifa dilekçesi hazırlayan Aziz Yıldırım'a dostları engel oldu

İstifa dilekçesi hazırlayan Aziz Yıldırım'a dostları engel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.