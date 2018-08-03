Aziz Yıldırım'dan 'istifa' açıklaması!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün bazı yayın organlarında çıkan "Aziz Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar" başlığıyla verilen haberin gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım’a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim. Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla."

Söz konusu haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün mali durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ardından Aziz Yıldırım'ın, bu açıklamalara sinirlendiği ve yakınlarına kulüp üyeliğinden istifa edeceğini söylediği öne sürülüyordu. (Habertürk)

