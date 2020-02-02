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Aziziye Belediyesi kış sporu için spor kulübü hazırlığında

ERZURUM HABERLERİ  | 02.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Her alanda yaptığı hizmetlerle adını duyuran Aziziye Belediyesi yarıyıl tatilini fırsat bilerek ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine düzenlediği kayak kursu ile ilgi odağı oldu.

Her alanda yaptığı hizmetlerle adını duyuran Aziziye Belediyesi yarıyıl tatilini fırsat bilerek ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine düzenlediği kayak kursu ile ilgi odağı oldu. Erzurum Kayak Kulübü, Karspor ve Aziziye Belediyesi öncülüğü ile yarıyıl tatili ile birlikte başlatılan kayak kursu 15 gün sürdü.
Palandöken’de düzenlenen törenle sertifikalarını ve ödüllerini alan öğrenciler kayak sporunu öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Erzurum Kayak Kulübü yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı törene yarıyıl tatili münasebetiyle Erzurum’da bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’da katıldı.
Aziziye ilçe sınırlarında ilkokul ve ortaokullarda okuyan 25 öğrencinin belirlenerek eğitime alındığı kurslarda öğrencilerin a’dan z’ye tüm ihtiyaçları karşılandı. Aziziye sınırları içinde ilköğretim 1-2-3-4 ve 5. Sınıf öğrencileri için kayak kursu düzenleyen Aziziye Belediyesi Erzurum Kayak Kulübü ve Kar Spor işletmeciliği tarafından çoraplarından giysilerine varıncaya kadar tüm kayak malzemeleri ve giysileri hediye edildiği kayak kursu sonunda öğrenciler umut vaat ettiler.
Aziziye Belediyesi olarak eğitimden spora kültürden sanata kadar birçok alanda destek sağladıklarını hatırlatan Başkan Orhan, dünyanın en güzel pistleri ve kar kalitesine sahip olan Erzurum’un kış sporlarında bu potansiyeli harekete geçirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Düzenlenen bu organizasyona yalnızca çocukların aktivitesi olarak bakmadıklarını bunun yanında kış sporlarına gelecekte kayakçı yetiştirilmesine öncülük ettiklerini dile getiren Başkan Orhan, “Belediyemiz bundan böylede kış sporlarında öncülük edecektir. Bir sonraki projemiz hep bir öncekinden daha nitelikli daha geniş çaplı olacaktır. Aziziye Belediyesi bünyemizde kış sporuna yönelik spor kulübü bile düşünülebilir” dedi.

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