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Aziziyede Diyanet büyük bir külliye yapıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 24.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Erzurum’da yetiştirdiği yüzlerce hafız ile tanınan merhum Mehmet Gürgür hoca efendinin ismini taşıyan içinde olimpik yüzme havuzu ve her türlü sosyal donatıyı barındıran 400 yataklı Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Aziziye Belediye Başkanı M.

Aziziyede Diyanet büyük bir külliye yapıyor

Erzurum’da yetiştirdiği yüzlerce hafız ile tanınan merhum Mehmet Gürgür hoca efendinin ismini taşıyan içinde olimpik yüzme havuzu ve her türlü sosyal donatıyı barındıran 400 yataklı Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan ve Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak’ın yanı sıra hayırsever iş adamları ve din görevlileri alanda hazır bulundu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Bu yapı ilçemizin ihtiyacı olan önemsediğimiz bir proje biz elimizden geleni yapıyoruz yapacağız. Ayrıca katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve de hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Program İl Müftüsü Yıldırım’ın yaptığı dua ile son buldu.

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