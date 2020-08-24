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Aziziye’de gece gündüz asfalt mesaisi

ERZURUM HABERLERİ  | 24.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi, ilçenin tamamında asfalt kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Her geçen gün cazibesiyle birlikte nüfusunu da artıran ilçede yeni yerleşim yerlerinin artması beraberinde yeni imar yollarının açılması ihtiyacını doğuruyor.

Aziziye Belediyesi, ilçenin tamamında asfalt kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Her geçen gün cazibesiyle birlikte nüfusunu da artıran ilçede yeni yerleşim yerlerinin artması beraberinde yeni imar yollarının açılması ihtiyacını doğuruyor. Bunun yanı sıra mevcutta bulunan yollarda iklim şartları ve çevresel nedenlerle meydana gelen bozulmalarda olumsuz sonuçlara neden oluyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla ilçede asfalt seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar.
Vatandaşların taleplerinin öncelik kazandığı çalışmalar, sezon sonuna kadar bir program dahilinde devam edecek.
Çalışma Referansımız Halkımız
Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ”İlçemizin tamamında asfalt kaplama ve bordür çalışmaları yürütüyoruz. Gerek iletişim kanallarıyla bize ulaşan talepler, gerekse bizim saha gezilerimiz sırasında belirlediğimiz bölgelerde yoğunlaşacağız. Bunun yanı sıra mahalle statüsünde bulunan köylerimiz de kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. En büyük referansımız vatandaşlarımızın istekleridir.” diye konuştu.
Başkan Orhan açıklamasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi. "Ekiplerimiz gece gündüz demeden mesailerini devam ettiriyorlar. Sezon sonuna kadar asfalt kaplama ve bordür kaplama işlemlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız rahatını ve yaşam kalitesini artırmak adına önemli projelere imza atmaya devam ediyor.”

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