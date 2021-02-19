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Aziziyeli gençler sokak hayvanlarını unutmadı

19.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Kar yağışıyla birlikte yeniden etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları, Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi’ni harekete geçirdi.

Kar yağışıyla birlikte yeniden etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları, Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi’ni harekete geçirdi. Genç gönüllüler, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanacaklarını düşündükleri sokak hayvanları için seferber oldu.
Aziziye Belediyesi tarafından kendilerine sağlanan imkânlarla Dadaşkent ve Ilıca’yı karış-karış gezen Aziziyeli gençler, yol kenarlarına, park ve bahçelere kedi ve köpek maması bıraktı. Ahmet Taha Özmen başkanlığındaki Gençlik Meclisi gönüllüleri, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında da yaban hayatını desteklemeye yönelik adımlar atıyor. Başkan Ahmet Taha Özmen, söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesinde kendilerine her türlü imkânı sunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımız bu konuda bizim en büyük destekçimiz ve heyecan kaynağımız” ifadesini kullandı.
Başkan Orhan’dan şefkat vurgusu
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Aziziye Gençlik Meclisi’nin bu faaliyetinin aynı zamanda insani bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamı taşıdığını belirterek, “Yaban hayatı, içinde yaşadığımız tabiatın kuşkusuz önemli bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla hepimiz sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Kaldı ki, yüce dinimizin bu yönde bizlere sevgi, şefkat ve merhamet tavsiyesi de var. Hayvanlar, Allah’ın yeryüzündeki dilsiz kullarıdır ve onlara merhamet edene Allah da merhamet eder. Bu manada gençlerimizle sürekli bu tarz etkinlikler yürütüyor, hem pandemi ve hem de çetin kış koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımızı koruma altına almış oluyoruz. Ben de Aziziye Belediyemizin Gençlik Meclisi üyelerine emekleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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