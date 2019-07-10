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Azubuike resmen Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Nijeryalı futbolcu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Azubuike resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladığını bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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