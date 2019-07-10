Azubuike resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladığını bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum