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Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

10.04.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ (67), hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen 'Baba Levo' diye bilinen Levent Altındağ, saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Altındağ'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

LEVENT ALTINDAĞ KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ'dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

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