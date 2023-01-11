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Baba, oğlu tarafından bıçaklandı

11.01.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen baba yaralandı.

Baba, oğlu tarafından bıçaklandı

Olay, gece yarısı Yeni Mahalle 41344 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y., (32) babası N.Y.’yi (61) bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan baba adrese çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Oğlu tarafından bıçaklanan babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından evden uzaklaşan E.Y. ise polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde yakalandı. Şüpheli E.Y. tedavi edilmek üzere götürüleceği bir hastanenin psikiyatri bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

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