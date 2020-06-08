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Babalar için mektup yarışması

MALATYA HABERLERİ  | 08.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla mektup yarışması düzenlenecek.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek Babalar Günü Mektup Yarışmasına, 14 Haziran 2020 tarihine kadar mektup gönderilebilecek.15 yaş ve altı ile 16 yaş ve üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen çocukların A4 formatındaki kağıtlara yazılacak mektubun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, yaşı ve telefon numarasının yazılması gerektiği belirtildi.

Babalar için mektup yarışması

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla mektup yarışması düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek Babalar Günü Mektup Yarışmasına, 14 Haziran 2020 tarihine kadar mektup gönderilebilecek.
15 yaş ve altı ile 16 yaş ve üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen çocukların A4 formatındaki kağıtlara yazılacak mektubun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, yaşı ve telefon numarasının yazılması gerektiği belirtildi. Yazılan mektubun fotoğrafının çekilerek 0535 207 42 89 numaralı WhatsApp hattına gönderilmesi gerekiyor.
Yarışmanın her iki kategorisinde de birincilere çeyrek altın, ikincilere 400 TL’lik hediye çeki, üçüncülere de kol saati ödülü verilecek.

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