Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

Eralp, babasının rahat edebilmesi için tekerlekli sandalyeyi sedye ve aktarma özellikleri taşıyan bir sisteme dönüştürmek için çalıştığını, sayısız çizimin ardından ortaya çıkan tasarımını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yapmaya başladığını belirtti.

Babasının engeli dolayısıyla günlük yaşamının yanı sıra hastaneye gittiğinde sedyeye aktarılmasında büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Eralp, bunun üzerine araştırma yapmaya başladığını kaydetti.

İş güvenliği uzmanı Eralp (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Mehmet Ali'nin (69), ağaçtan düşmesi sonucu yüzde 92 bedensel engelli olduğunu söyledi.

Atölyeye çevirdiği evinin odasında çiziminden tasarım ve yapımına kadar yaklaşık 4 yılda tamamladığı hediyesini kendi babasına verememenin hüznünü yaşayan Eralp, patent başvurusu yaptığı tekerlekli sandalyeden başka engellilerin faydalanmasını umuyor.

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - "Babalar Günü"nde hediye etmek için tasarladığı tekerlekli sandalyeyi babasının bir ay önce vefat etmesi nedeniyle veremeyen Mehmet Eralp , bunun başka hastalara umut olmasını istiyor.

Uzun uğraşları sonucu tekerlerli sandalyeyi 4 yılda tamamladığını anlatan Eralp, "Babalar Günü'nde babama hediye edecektim. Ancak babam bir ay önce vefat etti. Babama yetiştiremedim umarım diğer hastalara faydası olur." diye konuştu.

Eralp, 10 bin liraya mal ettiği tekerlekli sandalyeyi babasına verememenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Tasarımının başka engellilere umut olmasını isteyen Eralp, sedyeye de dönüşebilen tekerlekli sandalyenin patentini almak için başvuru yaptığını sözlerine ekledi.

