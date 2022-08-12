Babasına ait av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da babasına ait av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyünde yaşayan Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek için aldı. Tüfeğin ateş alması nedeniyle yaralanan Yıldırım, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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