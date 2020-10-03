Babasından etkilendi, can kurtarmak için harekete geçti

Kayseri’de Tuna Temel, su altında arama yaparak zorda kalan vatandaşların imdadına yetişen babası Deniz Temel’den etkilenerek, balık adam olmak için eğitimlere başladı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği’nde Operasyon Sorumlusu olarak görev yapan Deniz Temel, dernek bünyesinde 15 yıldır su altında arama kurtarma yaparak zorda kalan vatandaşların imdadına yetişiyor. Yaptıkları çalışmalar ile Kayseri’de her kesimin takdirini toplayan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, gençlere de eğitim vererek, yetiştiriyor.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’in oğlu Tuna Temel de, babasından etkilenerek eğitimlere başladı. Verilen eğitimleri kaçırmayan Temel, babası gibi olup zorda kalan vatandaşların imdadına yetişmek istiyor. Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen Temel," Yüzmeyi çok seviyorum. Bende babamla beraber eğitimlere katılıyorum. Eğitimde babamdan aldığım eğitimleri yapıyorum. Babamda zor durumda olan kişilere yardım ediyor. Bunu ben yapınca daha da mutlu oluyorum. Benim yaşımdakilerde eğer yüzme bilmiyorlarsa girmesinler. Çok dikkatli olsunlar. Hele hele böyle barajlara girerken can yeleği takın. Yanınızda büyüğünüz olmadan suya girmeyin" dedi.



