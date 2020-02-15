Babasından öğrendiği mesleğiyle 46 yıldır zamana "ayar" veriyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki Berces Şimşek, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ediyor.

İlkokul çağında baba mesleği saat tamirciliğine ilgi duymaya başlayan Berces Şimşek, 14 yaşında başladığı zanaatında her geçen gün kendisini geliştirdi. Şimşek, küçük dükkanında 46 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Duran saatleri onararak çarklarının hareket etmesini sağlayan Şimşek, mesleğini ayakta tutmanın gururunu yaşıyor.

Berces Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle saat sektöründe de değişimler yaşandığını anlatan Şimşek, teknolojiye yenik düşmemek için saatlere göre kendini yenilediğini ifade etti.

Şimşek, geçmişte daha çok saat tamir ettiklerini belirterek, "Daha önce saatler çok kıymetliydi, tamir ediyorlardı. Şimdi çok ucuz. Çin'den mal geliyor çok uygun fiyata. Bir pil fiyatına mal satıyorlar." dedi.

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Geçmiş yıllarda herkesin zaman hesabı yapmak için kolunda ya da yeleğinde saat taşıdığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: