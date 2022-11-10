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Bacada başlayan yangın çatıya sıçradı

10.11.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın baca çıkışında başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevlerin bir anda sardığı dairedeki yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Sokak üzerinde bulunan Şato sitesinin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre bir kebapçının baca çıkışında yangın başladı.

Alev kısa sürede çatıyı kaplarken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında apartmanda kimsenin olmadığı öğrenilirken çevredeki binalarda oturanlar kısa süreli korku yaşadı. İtfaiye ekipleri rapor tutup olay yerinden ayrıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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