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Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş: "Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir"

KARS HABERLERİ  | 14.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, aradan geçen 4 yıla rağmen 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor - Gazi Fazıl Boztaş: - "Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, "Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Ankara'da bulunan 4 çocuk babası Fazıl Boztaş, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Burada hain darbe girişimine karşı duran Boztaş, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Boztaş, darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyarete giderek, hem Sarıkamış hem de 15 Temmuz şehitlerini anıp anıta gül bırakarak, dua etti.

Hain darbe gecesi Ankara'da yaşadıklarını ve Türkiye'de yaşanılanları unutamayan Gazi Fazıl Boztaş, darbe girişimi gecesini AA muhabirine anlattı.

Boztaş, 15 Temmuz gecesi Ankara'daki olaylara bizzat şahit olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hepimiz sokaklara çıkarak meydanları doldurduk. Tankların önüne, tüfeklerin silahların önüne gittik." dedi.

Ankara'da yaşadığı hain geceyi unutamadığını ve o gece hiç düşünmeden tankların önüne çıktığını anlatan Boztaş, "Tanklara doğru yürüdük, orada vurulup yaralandım ve yaralıların üzerine düştüm. Çok sayıda yaralılar, ölenler, şehitlerimiz vardı." diye konuştu.

- "Vatan, millet için her şeyi göze aldık"

Boztaş, vatan ve millet için her şeyi göze aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz o gece dedik ki vatanımız gittikten sonra neye yarayacağız, niye yaşayacağız. Ecdadımız kanıyla bu vatanı, bu toprakları böldürmedi, biz nasıl böldüreceğiz. Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de. Allah'a şükür biz de beraberlik oldukça kimsenin bunu alacak gücü yoktur."

Darbe teşebbüsünün 4'üncü yılında ayrı bir gurur yaşadığını anlatan Boztaş, "Böyle bir şeyden muzaffer olarak, gururla çıktığımız için mutluyum. Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayalım. Hainlere bu ülkede yer yok." dedi.

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Merkez Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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