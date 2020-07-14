Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş: "Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir"

Boztaş, darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyarete giderek, hem Sarıkamış hem de 15 Temmuz şehitlerini anıp anıta gül bırakarak, dua etti.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, "Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de." dedi.

Ankara'da yaşadığı hain geceyi unutamadığını ve o gece hiç düşünmeden tankların önüne çıktığını anlatan Boztaş, "Tanklara doğru yürüdük, orada vurulup yaralandım ve yaralıların üzerine düştüm. Çok sayıda yaralılar, ölenler, şehitlerimiz vardı." diye konuştu.

- "Vatan, millet için her şeyi göze aldık"

Boztaş, vatan ve millet için her şeyi göze aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz o gece dedik ki vatanımız gittikten sonra neye yarayacağız, niye yaşayacağız. Ecdadımız kanıyla bu vatanı, bu toprakları böldürmedi, biz nasıl böldüreceğiz. Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de. Allah'a şükür biz de beraberlik oldukça kimsenin bunu alacak gücü yoktur."

Darbe teşebbüsünün 4'üncü yılında ayrı bir gurur yaşadığını anlatan Boztaş, "Böyle bir şeyden muzaffer olarak, gururla çıktığımız için mutluyum. Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayalım. Hainlere bu ülkede yer yok." dedi.

