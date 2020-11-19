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Bacakları kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin tedavisi sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 19.11.2020 21:22 | Son Güncelleme

Bacakları kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin tedavisi sürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeği, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti.

Memduhiye Mahallesi'nde bacakları kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin tedavisi devam ediyor.

Pamuk isimli köpeğe müdahale eden veteriner hekim Mustafa Kanat ve ekibinden mevcut durum hakkında bilgi alan Köstek, bu vahşetin insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmadığını dile getirdi.

Faillerin en kısa sürede bulunması için çalışmaların emniyet güçlerince devam ettiğini dile getiren Köstek, "Bu talihsiz olay kabul edilemez. AK Parti olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Vahşice işlenen bu suç hepimizi derinden yaraladı. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde emeği geçen kişilere teşekkür eden Köstek, AK Parti olarak tüm hayvan severlerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

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