BAE'den Suriye'ye kaçırılan Filipinli kadın işçilerin, şiddet ve istismara uğradığı iddia edildi

Çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Filipinli kadın işçilerin, buradan zorla götürüldükleri Suriye'de şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberinde, Filipinler'den çalışmak için Dubai'ye giden, ardından kaçırıldıkları Suriye'de şiddet ve istismara uğrayan kadın işçilerden 17'sine ulaşıldığı ileri sürüldü.

BAE'ye 30 günlük turist vizesiyle giren işçilerin, işçi alma ajanslarınca vize süreleri bitene kadar alıkonulduğu savunulan haberde, bu süreçte söz konusu ajansların, Filipinli kadınları Suriye'de çalışmaları için ikna etmek istediği iddia edildi.

Haberde, Suriye'nin güvenli bir yer olduğunu ve ülkede iç savaşın sona erdiğini savunan ajans çalışanlarının, Filipinli işçilere "Suriye'de aylık 500 dolar gibi yüksek bir maaş alacakları, haftanın bir günü de tatil yapacakları." vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

İşçilerden Suriye'ye gitmek istemeyenlerin şiddete maruz kaldığı ve zorla bu ülkeye götürüldüğü iddia edilen haberde, Suriye'de hizmetçi olarak çalışan işçilere aileleriyle görüşmeleri için izin verilmediği ve ücretlerinin de ödenmediği savunuldu.