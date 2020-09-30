YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bafa Gölü’ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Bafa Gölü’ndeki balık ölümleri araştırılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 30.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan, Milas ve Söke ilçe sınırları içindeki Bafa Gölü’nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan, Milas ve Söke ilçe sınırları içindeki Bafa Gölü’nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren Bafa-Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, bölgede balıkçılık yapanlarla görüşüldü.
Türkiye’nin ender sulak alanlarından, birçok mahallenin geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı, yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan Bafa Gölü’nde meydana gelen balık ölümlerinin geçtiğimiz günlerde basında geniş yer almasının ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme çalışması başlatıldı.
İncelemeler sırasında bölgede faaliyet gösteren Bafa - Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, üyeleri ve göl sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ile görüşmeler yapıldı.
Daha önceden yoğun olarak görülen balık ölümlerinin son 2 - 3 yıldır görülmediği, son yaşanan olayın ise kurak giden mevsim nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesi ile birlikte su seviyesinin arttırılması amacıyla
Menderes Nehri’nden göle su girişi yapılması, giriş yapan suyun ise kirli olması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.
Bu gibi sorunların yaşanmaması için Menderes’ten su girişinin yağışların başladığı zaman olmasının uygun olacağı ifade edildi. Gölde drone ile görüntüleme yapan ekipler, gölden analiz edilmek üzere su numuneleri aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Muğla Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:54
Öğle
13:02
İkindi
16:22
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Esrarı Jandarmaya Satmak İsteyince Yakayı Ele Verdi
Esrarı Jandarmaya Satmak İsteyince Yakayı Ele Verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.