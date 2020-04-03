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Bafa’da araç kuyruğu havadan görüntülendi

MUĞLA HABERLERİ  | 03.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Milas’ın Bafa Mahallesi’nde oluşturulan kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Milas’ın Bafa Mahallesi’nde oluşturulan kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki çalışma dron ile havadan görüntülendi.
Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında Milas’a girişte güvenlik önlemleri artırıldı. Bafa Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Milas İlçe Bölge Trafik Amirliği’ne bağlı trafik polisleri ile sağlık personelleri sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunarak ateş ölçerle kontrollerini gerçekleştirdi.
Milas’ın yazlık sitelerine ve Muğla’nın en önemli tatil bölgesi olan Bodrum’a karayolu ile geçişte kritik güzergah olan kontrol noktasında, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ve Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan’ın da zaman zaman çalışmalara eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunduğu kontrol noktasında dron ile havadan çekim de yapıldı.
Yapılan çekimlerde kontrol noktasından itibaren kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Denetimlerde vatandaşlara sosyal mesafeyi gözetmeleri, 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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