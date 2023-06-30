Bafetimbi Gomis 3 çocuğunun annesiyle evlendi! Düğündeki dansları olay oldu

Galatasaray'dan ayrılan Fransız yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sosyal medyada düğün paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Gomis, 3 çocuğunun annesi olan Anais ile dünyaevine girdi. Lyon'da Anais ile evlenen futbolcu, düğünden fotoğraf ve videoları Instagram'dan paylaştı.

Gomis'e bazı takipçileri, "Erken evlenmişsiniz, biraz birbirinizi tanısaydınız" diye esprili yorumlar yaptı.

Gomis'in düğünden yaptığı paylaşımlar arasında en öne çıkan ise çiftin arkadaşların yaptığı danstı. Dansa bir süre sonra gelin ve damat da katılınca ortam şenlendi.



O anlara sosyal medyada da beğeni yağdı. Gomis'in düğün dansını görenler "Gözler Aleyna Tİlki'yi aradı" yorumunda da bulundu.

