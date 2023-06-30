MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bafetimbi Gomis 3 çocuğunun annesiyle evlendi! Düğündeki dansları olay oldu

Bafetimbi Gomis 3 çocuğunun annesiyle evlendi! Düğündeki dansları olay oldu

30.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis 3 çocuğunun annesiyle evlendi. Anais ile görkemli bir düğün yapan Gomis düğün karelerini de sosyal medyadan paylaştı. Düğünde gelin ve damadın dansları da sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'dan ayrılan Fransız yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sosyal medyada düğün paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Gomis, 3 çocuğunun annesi olan Anais ile dünyaevine girdi. Lyon'da Anais ile evlenen futbolcu, düğünden fotoğraf ve videoları Instagram'dan paylaştı.

1

Gomis'e bazı takipçileri, "Erken evlenmişsiniz, biraz birbirinizi tanısaydınız" diye esprili yorumlar yaptı.

3

Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananlar... Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananlar...

Gomis'in düğünden yaptığı paylaşımlar arasında en öne çıkan ise çiftin arkadaşların yaptığı danstı. Dansa bir süre sonra gelin ve damat da katılınca ortam şenlendi.

4
O anlara sosyal medyada da beğeni yağdı. Gomis'in düğün dansını görenler "Gözler Aleyna Tİlki'yi aradı" yorumunda da bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar önce sızan görüntüleri çok konuşulmuştu! İddialı pozlarYıllar önce sızan görüntüleri çok konuşulmuştu! İddialı pozlar
Eski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdıEski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdı
Kadın seyirci anlattıklarıyla şoke etti! "Dur bir dakika, cinsel hayatınız..."Kadın seyirci anlattıklarıyla şoke etti! "Dur bir dakika, cinsel hayatınız..."
Anahtar Kelimeler:
Bafétimbi Gomis sosyal medya anne çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı! Kimseye aldırmadan öpüştüler

Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı! Kimseye aldırmadan öpüştüler

Ailesini katletmek için balkondan tırmandı!

Ailesini katletmek için balkondan tırmandı!

18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti!

18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'18 kilo altın' açıklaması çok konuşulmuştu... Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı! Altın yorumu

'18 kilo altın' açıklaması çok konuşulmuştu... Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı! Altın yorumu

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.