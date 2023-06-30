Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tepki çekti! "Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların..."

Yaprak Dökümü'ndeki rolüyle hafızalara kazınına Başak Sayan bir süredir hayatına yazar olarak devam ediyor. Doğayla iç içe bir hayat süren ve gözlerden uzak olmaya çalışan Sayan tepki çeken paylaşımlara imza attı.

Başak Sayan Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" yazdı.

"BAZEN NE İŞİM VAR BURADA DİYORUM"

Başak Sayan gelen tepkiler üzerine ise geri adım atmadı. Sayan bir paylaşım daha yaparak "Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların yaşadığı ülke… Bazen ne işim var burada diyorum… İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor" sözleriyle dikkat çekti.



Tepki çeken Sayan'a "Bilmediğin dini yorumlama", "İnanmıyorsan da saygı duy", "Beğenmiyorsan ülkeden git" yorumları geldi.



