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Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim

SAMSUN HABERLERİ  | 12.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra İşletme Fakültesi’nde, dekanlık devir teslim töreni, Rektör Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra İşletme Fakültesi’nde, dekanlık devir teslim töreni, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Prof. Dr. Yüksel Terzi görevini, yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Mutlu’ya devretti.
Bafra İşletme Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleşen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Fakültenin bağışçısı Akif Arslan da iştirak etti.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Yüksel Terzi’ye teşekkür ederek dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ahmet Mutlu’ya da yeni görevinde muvaffakiyet diledi.
Devir teslim töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler Bafra İşletme Fakültesi ve Turizm Fakültesini gezerek incelemelerde bulundu.

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