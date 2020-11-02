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Bafra millet bahçesine hazır

SAMSUN HABERLERİ  | 02.11.2020 18:38 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Millet Bahçesi, Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü olacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Samsun 7.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Millet Bahçesi, Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Dört adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine yaptığımız millet bahçemizi tamamlayıp Samsunlu kardeşlerimin istifadesine sunduk. Canik, Çarşamba ve Bafra’ya yapacağımız millet bahçelerimizin de proje çalışmaları da devam ediyor” şeklindeki açıklamalarının ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ilçede yapılacak millet bahçesi projesinde gelinen aşama ile ilgili bilgi verdi. Başkan Kılıç, Bafra Millet Bahçesi Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda üzerinde hassasiyetle durduğumuz Millet bahçesi projemizin onaylanmasının ardından Bafra Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” dedi.
Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan toplam 310 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi Projesi’nin Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü olacağını sözlerine ekleyen Başkan Kılıç, “Yaklaşık 310 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek ve bölgenin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi alanının hemen yanında ihalesi yapılan ve inşası devam eden hükümet konağı binası ile yapılması planlanan Bafra Belediyesi Hizmet Binası gibi önemli projeler yer almakta. Proje alanı içerisinde 10 dönüm otel alanı, 10 dönüm cami alanı, 5 dönüm eğitim tesis alanı gibi çeşitli kamusal alanlar bulunacak” dedi.

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