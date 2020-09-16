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Bafra Ovası ’damla sulama’ yöntemine geçti

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra Ovası’nda bu yıl ilk defa uygulanan damla sulama yöntemiyle üretimi yapılan çeltik, sağladığı su tasarrufu ile dikkat çekiyor.Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede damla sulama tekniği ile üretimi yapılan çeltik tarlalarında incelemelerde bulundular.

Samsun’un Bafra Ovası’nda bu yıl ilk defa uygulanan damla sulama yöntemiyle üretimi yapılan çeltik, sağladığı su tasarrufu ile dikkat çekiyor.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede damla sulama tekniği ile üretimi yapılan çeltik tarlalarında incelemelerde bulundular. İkiztepe ve Kalaycılı Mahallelerinde ilk defa damla sulama yöntemiyle üretim yapılan ve yüzde 80 oranında su tasarrufu sağlanan çeltik tarlalarında üreticilerden bilgi alınarak istişarelerde bulunuldu. Tarla ziyaretleri Karaburç ve Türbe Mahallelerinde kapya biber ve patlıcan hasadı yapan üreticilerle hasat esnasında devam etti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İkiztepe ve Kalaycılı Mahallelerimizde ilk defa damla sulama yöntemiyle üretim yapılan ve yüzde 80 oranında su tasarrufu sağlanan çeltik tarlalarında üreticilerden bilgi aldık. Karaburç ve Türbe Mahallelerimizde kapya biber ve patlıcan hasadı yapan üreticilerimizi de ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik. Ovamız ekonomisinde oldukça önemli yer tutan çeltik üretiminde, damla sulama tekniğinin Bafra’mızda ilk kez uygulanmasına rağmen elde edilen başarı bizler için mutluluk verici. Bafra Ovası damla sulamada kendini kanıtlamıştır” dedi.

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