Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı.

Çiftçiler nisanda toprakla buluşturdukları ayçiçeğini hasat etmek için tarlalarına girdi.

Bafra Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine, ovada geçen yıl 5 bin 200 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin bu yıl 6 bin dekar alanda ekildiğini söyledi.

Ayçiçeği fiyatının 2019 yılında ton başına 2 bin 300 lira olduğuna işaret eden Dursun, bu yıl bir ton ayçiçeğinin 3 bin 500 lira civarında olduğunu aktardı.

Dursun, Bafra Ovası'nda bu yıl beklenen ayçiçeği rekoltesinin yaklaşık 1700 ton olduğunu sözlerine ekledi.

- "Kuraklık sebebi ile dekar başına 150-200 kilogram verim alıyoruz"

Gökçeağaç köyünde ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerden Adnan Kocabaş, Bafra Ovası'nda ayçiçeğinin arpa, buğday, yulaf gibi hububat ürünlerinin yerine alternatif olarak ekildiğini vurguladı.

Ayçiçeğinin yağlık ve çerezlik olarak ekilebildiğine işaret eden Kocabaş, ayçiçeği yağına olan talep nedeni ile bölgede yağlık ayçiçeğinin tercih edildiğini belirtti.