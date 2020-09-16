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Bafra Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Bafra Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı.

Çiftçiler nisanda toprakla buluşturdukları ayçiçeğini hasat etmek için tarlalarına girdi.

Bafra Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine, ovada geçen yıl 5 bin 200 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin bu yıl 6 bin dekar alanda ekildiğini söyledi.

Ayçiçeği fiyatının 2019 yılında ton başına 2 bin 300 lira olduğuna işaret eden Dursun, bu yıl bir ton ayçiçeğinin 3 bin 500 lira civarında olduğunu aktardı.

Dursun, Bafra Ovası'nda bu yıl beklenen ayçiçeği rekoltesinin yaklaşık 1700 ton olduğunu sözlerine ekledi.

- "Kuraklık sebebi ile dekar başına 150-200 kilogram verim alıyoruz"

Gökçeağaç köyünde ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerden Adnan Kocabaş, Bafra Ovası'nda ayçiçeğinin arpa, buğday, yulaf gibi hububat ürünlerinin yerine alternatif olarak ekildiğini vurguladı.

Ayçiçeğinin yağlık ve çerezlik olarak ekilebildiğine işaret eden Kocabaş, ayçiçeği yağına olan talep nedeni ile bölgede yağlık ayçiçeğinin tercih edildiğini belirtti.

Bu yıl yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeni ile verimde umduklarını bulamadıklarını ifade eden Kocabaş, şunları dile getirdi:

"Bu yıl ülkemizde hava sıcaklıklarının yüksek olması, yağışların azlığı çiftçilerin dezavantajına oldu. Biz de bu yıl beklediğimiz verimi elde edemedik. Dekar başına 250 ila 300 kilogram kadar bir verim elde etmeyi umuyorduk fakat kuraklık sebebi ile 150-200 kilogram kadar bir verim alıyoruz."

Ayçiçeğinin bu yılki fiyatının çiftçiyi tatmin edecek düzeyde olduğunu söyleyen Kocabaş, "Ton başına 400 lira kadar bir destek uygulanıyor. Ürünümüzde istediğimiz verimi elde etmiş olsaydık çiftçinin yüzü bu yıl gülmüş olacaktı ama yine de zarar etmiş sayılmayız, memnunuz." diye konuştu.

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