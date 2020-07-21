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Bafra Ovası'nda üretilen karpuz tarladayken alıcı buluyor

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Ovada 27 bin dekar alanda üretilen karpuzda bu yıl 189 bin ton rekolte bekleniyor - Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner: - "Bafra Hali'nden Türkiye'nin 81 iline günde bin ton karpuz gönderiyoruz"

Türkiye'de 27 bin dekar alanda üretimiyle öne çıkan ve tarladayken alıcı bulan Bafra karpuzunda hasat başladı.

"İyi tarım uygulaması" ile üretilen Bafra karpuzunun kilogramı ortalama 1 liradan satılıyor.

Bu yıl 189 bin tona ulaşması beklenen karpuz rekoltesiyle Bafra Ovası'nda üreticiler yüz güldüren bir sezona başlarken sezonun ilk hasadı AA tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, yüzde 95 tatlılık oranına sahip Bafra karpuzunun, aroması ve lezzeti ile ön plana çıktığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 27 bin dekar alanda karpuz üretildiğini belirten Tosuner, "İnsan sağlığına zararlı kimyasal ilaç kullanılmayan, fiziksel kalıntı içermeyen, doğal dengeye zarar vermeden 'iyi tarım uygulaması' ile üretilen Bafra karpuzu, tarladayken alıcı buluyor. Bu yıl havaların olumsuz gitmesi, sezonun başlamasını erteledi ancak fiyatların yüksek olması üreticilerimizi sevindirdi." dedi.

Tosuner, ilçeden günde 30-40 tır çıktığını dile getirerek, "Bafra Hali'nden Türkiye'nin 81 iline günde bin ton karpuz gönderiyoruz. 10 gün sonra tır sayısı 50'in üzerine çıkacaktır. Karadeniz Bölgesi'nde karpuz üretimi Bafra haricinde yok denecek kadar az. Böyle olması bize avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Karpuz üreticileri ise ürünün tarladan satılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

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