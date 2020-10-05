YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da 119 bin lira korona cezası

Bafra’da 119 bin lira korona cezası

SAMSUN HABERLERİ  | 05.10.2020 20:30 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 8 iş yeri ve 100 kişiye toplamda 119 bin 182 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 8 iş yeri ve 100 kişiye toplamda 119 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. 5 kişi hakkında da adli tahkikata başlatıldı.
Bafra Kaymakamlığınca 18 Eylül-05 Ekim tarihleri arasında iş yerinde oyun oynatmaktan 4 iş yerine 12 bin 720 TL, iş yerinde sosyal mesafe tedbirlerine riayet etmemekten 3 iş yerine 9 bin 540 TL, iş yerinde tanıtıcı ve bilgilendirici afiş asmamaktan 1 iş yerine 3 bin 180 TL, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 54 kişiye 42 bin 606 TL, maske takmamaktan 17 kişiye 15 bin 300 TL, kahvehanede oyun oynamaktan 20 kişiye 15 bin 780 TL, izinsiz düğün merasimi düzenleyen 2 kişiye 7 bin 360 TL, toplu taşıma araçları ile ilgili hijyen şartlarını yerine getirmeyen 4 ticari taksi sahibine 3 bin 156 TL, filyasyon tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 540 TL ceza yazıldı, filyasyon tedbirlerine uymayan 5 kişi hakkında da TCK 195. maddeden adli işlem uygulanıp Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’na teslim edildi.
Toplamda koronova ile mücadele kapsamında 8 iş yeri ve 100 kişiye 119 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
Ayrıca Kızılırmak Nehri Sedde Yolu üzerinde alkol alınmasının yasak olduğu bölgede tespit edilen 7 kişiye toplam 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü şantiye alanı oldu
Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü şantiye alanı oldu
11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
Çakar: "Ermenistan Kafkasya’da istikrara kalıcı darbeler vuruyor"
Çakar: "Ermenistan Kafkasya’da istikrara kalıcı darbeler vuruyor"

Samsun Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
12:28
İkindi
15:41
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Araştırma Eczanesi
Atakum
Sinem Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Büyükşehirden ‘hayrat çeşmesi’ üretimi
Büyükşehirden ‘hayrat çeşmesi’ üretimi
AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu
AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.