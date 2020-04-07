YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.
Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri şehrin işlek caddelerinde,banka önlerinde ve pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara "Evinde kal" uyarılarında bulunuldu.

Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Samsun Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:42
İkindi
16:20
Akşam
19:13
Yatsı
20:36

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk-İş Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Vefa hattı Bafra’da devrede

Vefa hattı Bafra’da devrede

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.