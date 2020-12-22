Bafra’da 49 şahsa 39 bin 100 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde 14-22 Aralık tarihleri arasında, salgınla mücadele kapsamında yapılan kontrolerde 49 şahsa 39 bin 100 lira ceza uygulandı.

Bafra ilçe genelinde uygulanan korona virüsle mücadele kapsamında 38 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 29 bin 982, 4 şahsa maske takmamaktan 3 bin 600, 6 şahsa sosyal mesafeye uymamaktan 4 bin 734 ve 1 ticari taksi sürücüsüne araçta dezenfektan bulundurmamaktan 789 lira olmak üzere toplam 49 şahıs hakkında 39 bin 105 lira idari para cezası uygulandı. Denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.

