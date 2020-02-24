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Bafra’da baca yangını

SAMSUN HABERLERİ  | 24.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binada çıkan baca yangını korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.Yangın İsmetpaşa Mahallesi Kazımpaşa Geçidi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binada çıkan baca yangını korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Yangın İsmetpaşa Mahallesi Kazımpaşa Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katında oturan Semiha Şen’in yaktığı sobadan baca alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, evde yatan iki hasta kadının dumandan etkilenmiş olabileceğini düşünerek kontrol amaçlı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yatan hasta iki yaşlı kadını sağlık kontrolünden geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
4 katılı binanın 3 katının doğal gaz kullandığı, 1. katta soba kullanıldığı öğrenildi.

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