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Bafra’da fırınlarda gramaj denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 10.11.2020 18:51 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerine devam ediyor.Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kuralları ile ilgili detaylı kontrol gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kuralları ile ilgili detaylı kontrol gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız fırınlarda; hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.
Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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