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Bafra’da iş yeri kurşunlandı

26.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesine bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.Olay, Hacınabi Mahallesi Sigortacılar Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesine bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olay, Hacınabi Mahallesi Sigortacılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsle iş yerinin önüne gelen bir kişi pompalı tüfekle iş yerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunanlara şans eseri kurşunlar isabet etmedi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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