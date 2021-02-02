YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu

Bafra’da iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu

02.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek ve silahla ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.Hacınabi Mahallesi Sigortacılar Caddesi’nde 8 gün önce meydana gelen olayda, açık kasa kamyonetle geldikleri iş yerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Emrah D.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek ve silahla ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.
Hacınabi Mahallesi Sigortacılar Caddesi’nde 8 gün önce meydana gelen olayda, açık kasa kamyonetle geldikleri iş yerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Emrah D. ve aracı kullanan İlyas D. bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla kullanılan pompalı tüfek ve silahla birlikte teslim olan Emrah D. ve İlyas D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Arda Eczanesi
Ilkadim
Gaziler Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Bafra’da suçlulara geçit yok

Bafra’da suçlulara geçit yok

Samsun TSO yönetimi, Şahin’e başarı diledi

Samsun TSO yönetimi, Şahin’e başarı diledi

Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı

Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı

Hayata anlam katıyorlar

Hayata anlam katıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.